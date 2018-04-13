Две белоруски могут встретиться в четвертьфинале турнира в Лугано 13.04.2018, 18:37

Вера Лапко

Фото с сайта minsknews.by

Вера Лапко обыграла Данку Ковинич и может встретиться в четвертьфинале турнира с Александрой Саснович.

Белорусская теннисистка Вера Лапко (130 ВТА) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира в швейцарском Лугано, передает «Прессбол».

В матче второго круга основной сетки она в двух партиях одолела черногорку Данку Ковинич (124 ВТА) — 6:2, 6:3.

Отметим, что встреча прерывалась на какое-то время при счете 5:2 в первом сете.

В.Лапко (Беларусь, 130) — Д.Ковинич (Черногория, 124) — 6:2, 6:3

Любопытно, что в четвертьфинале Лапко может сразится с соотечественницей Александрой Саснович (49 ВТА), если та преодолеет сопротивление бельгийки Кирстен Флипкенс (74 ВТА). Матч Саснович — Флипкенс проходит в эти минуты.