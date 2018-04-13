«Ростех» и Банк России готовятся к отключению от SWIFT 3 13.04.2018, 18:40

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Госкорпорация «Ростех» и Банк России перейдут на российскую Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха», передает РБК.

Систему будут использовать в качестве канала обмена финансовой информацией между всеми участниками СПФС. «Цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак», — отмечено в сообщении.

Глава «Ростеха» Игорь Завьялов заявил, что переход на новую систему позволит снизить зависимость от иностранных сервисов и даст возможность передавать информацию без использования мощностей зарубежных провайдеров.

13 февраля ЦБ сообщил, что с марта вдвое снизит тарифы в своей системе передачи финансовых сообщений. «Снижение тарифов на услуги Банка России по передаче финансовых сообщений, а также упрощение их структуры (два диапазона по количеству передаваемых сообщений вместо трех) направлено на повышение привлекательности сервиса для клиентов и снижения затрат для участников СПФС», — говорилось в комментарии регулятора, поступившем в РБК.

SWIFT — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for worldwide Interbank financial Telecommunications). Банк России предоставляет информационные услуги кредитным организациям в формате SWIFT по внутрироссийским банковским операциям с 2014 года.