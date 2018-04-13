По делу «убийцы с пилой» допрашивают экспертов: «Даже дикий зверь менее опасен» 2 13.04.2018, 19:03

Владислав Казакевич

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В пятницу в суде Могилева продолжился громкий процесс.

Убийцу Владислава Казакевича обвиняют в том, что он с ножом набросился на контролеров шкловской колонии. А незадолго до этого Минским городским судом Владислав Казакевич был приговорен к 15 годам лишения свободы за нападение в ТЦ «Европа», пишет tut.by.

Процесс по делу о нападении в шкловской колонии начался 11 апреля. Казакевичу предъявили обвинение в приготовлении к убийству и покушении на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью лицом, ранее совершившим убийство. А также — в нападении на представителя администрации исправительного учреждения со стороны осужденного. Ему грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное наказание.

Процесс ведет судья Сергей Королев, потерпевшими по делу признаны три человека: начальник ИК-17 Сергей Петракович, его заместитель Алексей Москалев и старший контролер Алексей Кузан.

11 апреля в суде просмотрели записи допросов Казакевича во время следствия и допросили потерпевших. Вчера суд выяснял, откуда в колонии взялся нож и как он попал к Казакевичу.

13 апреля потерпевшие в суде не присутствуют.

Адвокаты Казакевича попросили суд рассмотреть заключение независимого эксперта Анатолия Кривошеева, врача-психиатра с 19 летним опытом работы, судебно-психиатрического эксперта, представителя организации «Справедливая медицина». Судья его зачитал, приобщил к делу и разрешил допросить Кривошеева в качестве свидетеля.

Мнение Кривошеева кардинально противоположно мнению экспертов, которые считают, что и в момент убийства Елены Александронец и нападения на других посетителей торгового центра, и в момент нападения на сотрудников колонии молодой человек был вменяем и отдавал отчет своим действиям.

Анатолий Кривошеев считает, что Казакевич страдает хроническим психическим заболеванием — шизофренией. Такой вывод эксперт сделал после исследования данных о Казакевиче с 2014 по 2017 годы — в том числе материалов уголовного дела с показаниями пострадавших.

Независимый эксперт считает, что Владислав страдает простой формой шизофрении с детства. После перенесенного психоза шизофренический процесс продолжился и прогрессировал. Владислав Казакевич предпринял несколько неудачных попыток суицида, после которых говорил, что «нужно довести все до конца».

Напомним, парень стоял на учете с диагнозом «шизотипическое расстройство», с которого его сняли по заявлению в конце 2015 года. Тогда же Казакевич перестал принимать антипсихотические препараты. По мнению Кривошеева, это усугубило заболевание: его психическое здоровье значительно ухудшилось, что привело к нападению в ТЦ «Европа» и нападению на сотрудников колонии.

Эксперт отмечает одинаковое для обоих случаев состояние Казакевича с явными признаками нарушения по шизофреническому типу: нарастание внутреннего напряжения, кататоническая вспышка — нападение на людей с целью убийства, затем эмоциональный спад, апатия. При этом во время кататонической вспышки у молодого человека наблюдались эмоциональная холодность, отсутствие инстинктов самосохранения. Кривошеев считает, что в колонии психическое состояние обвиняемого лишь ухудшилось.

Эксперт утверждает, что Казакевич был болен и не мог руководить своими действиями во время обоих нападений: ему необходимо принудительное лечение, он крайне опасен даже в условиях колонии.

Далее по скайпу начали допрос экспертов, которые сделали вывод о том, что Казакевич был вменяем и полностью руководили своими действиями. Эксперты находятся в Минском городском суде. Связь плохая, поэтому суд решил пригласить их в Могилев на заседание 14 апреля.

Эксперт госкомитета судебных экспертиз Юлия Лисицына успела рассказать, что эксперты решили, что закрытость, повышенная агрессивность — это просто особенности характера Владислава. В сущности, выводы по факту нападения на сотрудников колонии были теми же, что и по делу о нападении в ТЦ «Европа».

Фото: Александр Райкон, TUT.BY

После просьбы судьи назвать симптомы шизотипического расстройства личности — и те из них, которые выявили или не выявили у Казакевича, Юлия Лисицына растерялась. Она сказала, что не может назвать их все с ходу, вспомнила только один — «чудаковатый внешний вид». На что адвокаты заметили, что даже они могут назвать более одного признака.

Подготовка эксперта Лисицыной вызвала у них вопросы.

После короткого перерыва на обед в суде продолжается допрос эксперта Анатолия Кривошеева. Он подтвердил, что делал заключение по запросу адвокатов обвиняемого, и подробно объяснил, почему не согласен с белорусскими коллегами по поводу психического состояния Казакевича.

Кривошеев считает, что они не учли начало расстройства личности, тот момент, когда личность Владислава начала расщепляться, что характерно для шизофрении — а это произошло в течение года без изменения внешних обстоятельств. Из тихого, скромного подростка он стал манерным, эмоционально холодным, злым, замкнутым.

— Была внезапная утрата морально-нравственных ориентиров, которая нехарактерна для здорового человека, — добавил Кривошеев. — Клиническая картина формирования шизофрении у Казакевича типична… Мы имеем распад личности на фрагменты: эмоции, мышление, поведение разделены. Из-за этого восприятие мира становится болезненным.

Кривошеев без труда назвал признаки шизофрении: эмоциональная холодность, появление навязчивых страхов в отношении своего тела, аморфность мышления (человек не может выстроить цель жизни, поведения на длительный период) и др., а также подробно рассказал о шизотипическом расстройстве и его отличии от шизофрении.

Независимый эксперт отметил, что свои выводы он строил исключительно на фактах, предоставленных белорусскими экспертами, выводы делал по ним же. Расхождение в выводах он объяснил тем, что его коллеги не в полной мере учли свои данные.

— Я понаблюдал за ним [Казакевичем] в зале суда, и налицо признаки нездорового человека, — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о причинах поведения Казакевича, он пояснил:

— Смыслообразующая мотивация из-за болезни сформировалась на основе бредовой идеи. Мы видим: он задумывался о жизни, о смерти, когда обращался к религии. Потом он попробовал собственную смерть — были попытки суицида. Потом были мысли об уничтожении людей. После это стало бредовой идеей — убивать людей, и идея эта стала тотальной: она стала управлять его действиями, вышла на уровень внутренней личностной установки. Мотив лишил его выбора своего поведения.

Кривошеев считает, что в момент совершения преступлений Владислав не мог собой управлять.

Что касается снятия Казакевича с учета, то Кривошеев считает, что его заболевание нужно было додиагностировать в стационаре. Он отмечает, что врачи указывали на нарушение мышления при первом эпизоде и назначили препарат, который выписывают больным шизофренией. То, что парня сняли его с учета, не назначив наблюдение в течение года после отказа от принятия лекарств, психиатр Кривошеев считает «большой ошибкой, которая привела к ухудшению психического состояния и к «резне» в ТЦ».

Эксперт обратил внимание суда на то, что «прогрессирование болезни до нападения в ТЦ «Европа» не связано с тем, что Казакевич в то время жил один».

В колонии, по мнению эксперта, заболевание Казакевича достигло крайне выраженной степени. Он отметил такой признак шизофрении, как кататонический ступор, о котором рассказывал свидетель Селюжицкий: мол, Казакевич стоит часами около двери и молчит.

— Сложно представить, чтобы так вел себя психопат и тем более здоровый человек, — добавляет эксперт, комментируя выводы белорусских коллег.

Кривошеев отмечает, что осужденные боятся Казакевича, так как считают его опасным — «в отличие от экспертов, к сожалению».

Анатолий Александрович отмечает, что Казакевич как больной шизофренией крайне опасен, так как невозможно предугадать его действия.

— Даже дикий зверь менее опасен хотя бы потому, что у него есть инстинкт самосохранения.