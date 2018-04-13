Хейли: За 7 лет войны в Сирии не менее 50 раз применяли химоружие 13.04.2018, 19:10

Никки Хейли

РФ шесть раз применила вето, чтобы помешать осудить режим Асада за применение химического оружия.

По оценкам Вашингтона, за 7 лет войны режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии не менее 50 раз. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает liga.net со ссылкой на Usnews.

Хейли сказала, что президент США Дональд Трамп пока не принял решения о возможных действиях США в Сирии.

В Twitter ООН цитируют слова постпреда США о том, что Россия шесть раз применила вето, чтобы помешать осудить режим Асада за применение химического оружия в Сирии. Если бы Россия выполняла свои обязательства, то сегодняшнего кризиса бы не было, отметила Хейли.

7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в сирийской Думе. Пострадали в разной степени от 500 до 900 человек, что частично подтвердила ВОЗ. Запад обвинил в химатаке режим Асада, а президент США Дональд Трамп анонсировал в качестве ответа ракетный удар по восьми объектам в Сирии. Россия - союзник Дамаска - причастность свою и Асада к химатаке отрицает.