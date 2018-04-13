В Минске задержали «бизнесмена» с Комаровки 13.04.2018, 19:34

Мужчина перепродавал торговые места на Комаровском рынке.

В столице задержан 62-летний ранее судимый мужчина, который организовал на Комаровском рынке «противоправную схему незаконного обогащения». Среди прочего он запугивал торговцев, а за свою лояльность просил деньги. Об этом сообщает Следственный комитет.

Мужчину задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Это 62-летний ранее неоднократно судимый минчанин.

По материалам дела, он ведет свой преступный «бизнес», связанный с Комаровкой, еще с 1991 года. В прошлом — мошенничество, вымогательство, незаконные действия с оружием и даже «самовольное присвоение звания или власти должностного лица». В 2001 году он был осужден на восемь лет, но после выхода на свободу продолжил дело.

По материалам дела, мужчина купил частное предприятие через подставных лиц и от его имени несколько лет сдавал в субаренду торговые места на Комаровке за наличные. За что получил доход в размере как минимум 50 тысяч рублей, считают следователи.

Кроме того, без регистрации мужчина занимался предоставлением займов гражданам, за что получал процент. Незаконный доход оценивают в 127 тысяч долларов.

«Также, по данным МВД, фигурант систематически запугивал торговцев на рынке. Он сообщал контролирующим органам сведения, не соответствующие действительности, о неугодных ему лицах, что влекло за собой проведение различного рода ревизий и проверок. Разумеется, за свою лояльность он требовал деньги», — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность) и ч. 2 ст. 234 УК (Лжепредпринимательство). Мужчина взят под стражу, проверяется его причастность к другим преступлениям.