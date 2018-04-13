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Хайо Зеппельт: По делам 4500 россиян открыты допинговые дела

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  • 13.04.2018, 19:48
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Российских спортсменов ждут массовые дисквалификации.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что скоро в российском спорте последуют массовые волны дисквалификаций спортсменов за допинг, передает Sports.ru.

«Не многие понимают, что про Россию новостей будет еще больше, намного больше. Будут массовые волны. Около 9000 тысяч допинг-случаев за последние годы.

Около 60 международных спортивных федераций ведут расследования по допинговым делам 4500 русских. Скоро будут массовые дисквалификации», – написал Зеппельт.


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