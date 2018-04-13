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Фотофакт: В минском аэропорту появилось семь граффити

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  • 13.04.2018, 19:54
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Граффити появились в зоне вылетов Национального аэропорта.

В зоне вылетов Национального аэропорта появились граффити с аистом, первым воздушным шаром, дирижаблем, летательным аппаратом братьев Райт, винтовым самолетом Douglas и самым большим современным пассажирским самолетом – AirbusA-380. Серия завершается футуристическим изображением высокоскоростного самолета будущего, передает «Белсат».

В отделе по связям со СМИ говорят, что презентация произведений специально планировалась в День авиации и космонавтики.

«Какая ассоциация возникает у вас со словом «авиация»? Уверена, что многие ответят – «полет», – говорит пресс-секретарь аэропорта Рамина Саматханова.

«Теперь каждый пассажир и гость нашего аэропорта сможет не только отследить этапы развития мировой авиации, но и получить эстетическое удовольствие. Кстати, граффити расположено в зоне вылетов возле детской площадки. Уверена, нашим маленьким пассажирам очень понравится», – добавляет Саматханова.

Над проектом работала команда художников. Один из них, Сергей Сорокин, говорит, что они разговаривали с опытными авиаторами, поднимали массу материалов по истории авиации и специально приезжали в аэропорт, чтобы «почувствовать атмосферу».

По словам художника, граффити через места их расположения должны были быть понятны без слов каждым человеком независимо от национальности и возраста.

«Национальный аэропорт – идеальное место для воплощения такого проекта в жизнь», – говорит Сорокин.

Работа над проектом, по словам художника, заняла три дня.


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