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Пенсии «на Радуницу» Белпочта выплатит заранее

  • 13.04.2018, 20:24

В некоторых регионах досрочные выплаты уже стартовали.

Белорусская почта приняла решение о досрочной выплате пенсий и иных пособий, платеж которых выпадает на 17 апреля 2018 года, сообщается на сайте РУП.

Досрочные выплата будут осуществляться по определенному отдельному графику для каждого региона страны.

Например, в Минске выплаты уже начались в пятницу, 13 апреля.

В субботу за пенсиями и пособиями могут приходить жители Брестской, Витебской, Могилевской и Минской областей, а также пенсионеры, обслуживающиеся в сельских почтовых отделениях Гомельщины и Гродненщины.

В понедельник, 16 апреля, пенсии заплатят в отделениях почты Витебска и в городских отделениях Гомельского и Гродненского регионов.

На праздник 17 апреля в штатном режиме откроются лишь дежурные отделения Белпочты, их режим работы сообщат при необходимости по телефону 154.


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