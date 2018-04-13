Как живется в домах с видом на площадь Победы 13.04.2018, 20:53

С чем приходится мириться, если ты живешь в самом сердце города?

Говорят, жить в центре города удобно и престижно. Если, конечно, смириться с некоторыми минусами вроде шума и загазованности столицы. А с чем приходится мириться, если ты живешь в самом сердце города и твои окна выходят на площадь Победы? Kp.by заглянул в гости к жильцам знаменитых сталинских домов.

Квадратный метр - $3000

В доме с надписью «Подвиг народа» на проспекте Независимости, 37 продается одна из самых дорогих квартир в Минске. Квадратный метр здесь стоит 3 тысячи долларов. За трешку площадью 86,4 метра хозяин просит $259 тысяч - цена неплохого коттеджа за городом.

Идем посмотреть «золотые метры». Во дворе, заставленном машинами, есть небольшая детская площадка. Бабушек, сидящих на лавочках возле подъездов, здесь не увидишь - лавочек нет. Есть пару скамеек у песочницы. Несмотря на то, что дом был построен в 1946 году, подъезд выглядит достаточно аккуратно.

Во дворе - небольшая детская площадка.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Когда-то я жил в этом доме вместе с родителями, теперь они переехали в другую квартиру, а я живу за границей. В Минске бываю редко, вот и решил продать, - показывает свое жилье хозяин, молодой бизнесмен Сергей.

Выглядываем в окно: вид на площадь впечатляет! Ремонт Сергей делал на свой вкус: на потолке - волны из гипсокартона, в спальне - бирюзовые стены, в санузле - джакузи и телевизор. В комнате, выделенной под домашний кинотеатр, с потолка свисают пластиковые «сталактиты» - как в пещере. Снижать цену хозяин не планирует:

- Я выставил цену по максимуму. Если покупатель не найдется, оставлю эту квартиру себе. Место отличное, я не вижу здесь никаких минусов, кроме, пожалуй, отсутствия лифта - пожилому человеку будет сложно подняться на пятый этаж.

Цена, которую выставил Сергей, для этого района не рекордная:

- Несколько лет назад квартиры с ремонтами на Площади Победы продавались по цене до $5 000 за квадратный метр в эквиваленте, - рассказали в агентстве недвижимости «Сильван». – Сейчас средняя стоимость квадратного метра квартир без ремонта в этом районе - $1700-2000 в эквиваленте. Таким жильем достаточно часто интересуются граждане России, Турции, арабских стран, а также состоятельные бизнесмены из других городов Беларуси - Могилева, Гомеля, Гродно.

«Свет на праздник отключают, и ты сидишь как крот»

На лестничной площадке встречаю соседей Сергея - Владимира Петровича и Галину Тимофеевну. Они живут здесь с 60-х годов.

- Раньше тут была коммуналка, почти в каждой квартире жили по две-три семьи, - говорит Галина Тимофеевна. - Я работала телефонисткой на междугородней линии, и мне, как одинокой девушке, дали тут дали комнату 12 метров. В соседней комнате жили мужчина с женщиной. Потом я вышла замуж, мои соседи получили квартиру, и мне предложили освободившуюся комнату. Квартиры тут давали работникам КГБ, военным.

- Вам нравится здесь жить?

- Конечно, шумно. Но это центр, мы привыкли. Накануне праздничных мероприятий милиция приходит: «Цветочные горшки с подоконников убрать, окна не открывать», - говорит Владимир Петрович. - Если щель увидят, то подгоняют кран и закрывают окна. Милиция внизу дежурит, снайперы сидят на крыше… А вот раньше, когда был Машеров, мы и на балконы выходили, и окна были у нас открыты… Еще одно неудобство: когда на площади идет концерт на День Независимости, у нас в доме отключают электричество, примерно на два с половиной часа. А у нас же и холодильники, и радио, и интернет… Все отключают, и ты сидишь в темноте как крот.

«Вдруг какая заваруха начнется - а мы в бомбоубежище!»

- Капремонт в доме давно делали?

- Еще в 1988 году. Обещали по графику в 2009-м, потом через два, через три года… Теперь говорят, чтобы до 2020-го не ждали... Еще плохо, что у нас сделали проезд для машин во дворе. Я ходил к главе администрации, горсовета, но ничего не добился.

У старого дома есть еще один секрет: в подвале находится бомбоубежище.

- Оно глубокое, на два лестничных пролета. Я, как старший по дому, просил, чтобы мне ключ от него дали - вдруг какая заваруха начнется? А мне в ответ: «Да ты что, Петрович, воевать собрался?»

«Привидений нет. Иногда побелка с потолка падает»

Евгений живет в соседнем подъезде в квартире родственников, и его жилье напоминает комнату в старенькой общаге: местами отклеены обои, одежда сушится прямо в коридоре.

- Ничего особенного, привидений здесь нет, - улыбается парень в ответ на вопрос о плюсах и минусах жизни в доме послевоенной постройки. - Сантехника иногда подводит, трубы чистят периодически. Бывает, что побелка с потолка падает. Делать ремонт в квартире сейчас смысла нет - ждем капремонт. В квартире тепло - топят так, что на батарее можно яйца жарить.

- А где, по-твоему, лучше жить - в центре или в спальном районе?

- Я думаю, в домике в деревне.

«В квартире печную колонку топили дровами»

Соседний дом-близнец с надписью «Бессмертен» на проспекте Независимости, 40 - самый старый на площади. Его начали строить еще в 1939 году, а после войны его достраивали пленные немцы.

- Я в этом доме живу с двух лет, - говорит композитор Эдуард Зарицкий. - Квартиры здесь давали работникам Тракторного завода, а мой дедушка был заместителем главного редактора газеты «Трактор». Когда мы вселились сюда в 1948 году, дом еще достраивали, во дворе возле котельной выстраивали пленных немцев. И хотя почти у каждого в доме кто-то погиб на войне, женщины выносили им котелки, кастрюльки с едой - подкармливали… В то время монумента Победы еще не было, и я помню, как по проспекту ходил трамвай.

Эдуард Борисович застал еще то время, когда в квартире была печка, на которой готовили еду. В ванной стояла печная колонка, ее отапливали дровами, которые хранились в подвале... Композитор полностью доволен своим домом:

- Он мне подходит во всех отношениях. Дом построен добротно: смотрите, какие стены толстые. Здесь в жару прохладно, а зимой тепло. К тому же я с шести лет за пианино, стучал по клавишам день и ночь - соседи не возмущались. Расположение отличное - все близко, я в Союз композиторов пешком хожу. Машину ставлю в гараже во дворе, который мне достался от отца. Может, минусы и есть, но я о них не задумывался, потому что всю жизнь здесь живу.

- Шум с проспекта не мешает?

- Когда были старые окна, то шум, конечно, был. Сейчас благодаря стеклопакетам его не слышно. А кухня выходит во двор - там всегда очень тихо.

«Из-за шума не можем заснуть до двух ночи»

А вот для соседей Эдуарда Борисовича, квартира которых находится над кафе «Березка», шум - это настоящая проблема.

- Звуки с улицы нам абсолютно не мешают, но снизу шум такой, что пол вибрирует, - говорят Рена и Светлана Лысенко. - Кафе в жилом доме официально работает до двух часов ночи, хотя по закону не имеет права работать после 23.00. Но им это почему-то разрешено. В час ночи ты ложишься на диван - и в голову бьет вот это тыц-тыц… Это безобразие! Мы живем здесь с 1992 года, раньше такого не было: играла фоновая музыка, которая нам не мешала. Когда у нас здесь трясется все - пол, стол, стены, мы вызываем милицию. Раньше у них были полномочия закрывать такие заведения, а теперь это может сделать только исполком. Мы пишем заявление, милиция составляет протокол. Все это отправляется в исполком. Исполком в ответ присылает санстанцию. Приходит санстанция - музыку еле слышно. И так уже второй год.

Если не учитывать эту проблему, жить в центре города женщинам очень нравится: говорят, что здесь уютно и соседи хорошие. А дочка Рены Светлана работает в инязе, который находится в соседнем здании.

«Во дворе шныряют машины и курят студенты иняза»

Из разговора с другими жильцами узнаем о том, что в доме немало проблем. Одна из них - двор, открытый для проезда:

- Мы с внучкой вышли на улицу, она побежала к качелям, я так испугалась - здесь столько машин шныряет во дворе! - говорит Людмила Иосифовна. - Часто туристы ставят здесь свои машины. А рядом иняз, студенты которого приходят в наш двор курить… И еще рядом хотят офис построить. Вот скажите, зачем пихать сюда еще одно здание? Хватит этих офисов, полюбите свой город, в конце концов! Это же площадь Победы - сюда надо прийти, сесть, отдохнуть и подумать… А вы обратили внимание, что окна у всех стоят разные? А ведь наш дом - памятник архитектуры! Почему бы деньги, которые берут за аренду подвальных помещений и парадных подъездов - а у нас там и банк, и кофейня, и магазины - не пустить на то, чтобы поставить одинаковые окна?

Кстати, любопытный факт: в этом доме живет три долгожителя в возрасте свыше 90 лет.

«Минск - это район от вокзала до площади Победы»

Напоследок мы заглянули еще в один дом на проспекте Независимости 36, между магазином «Каравай» и парком Горького. Он построен позже - в 1952 году - и выгодно отличается от соседних просторным чистым подъездом.

- Это бабушкина квартира, - говорит экс-капитан дальнего плавания Валерий, который живет здесь с женой Анной и дочкой Софией. - У нас была квартира на Карла Маркса, где мы жили большой семьей, а потом бабушка разменяла квартиры своим детям. Выбрали это место, потому что бабушка считала, что Минск - это территория от вокзала до Площади Победы.

Валерий говорит, что место для жизни здесь отличное:

- Нет такого, как в панельных домах - сосед кашляет, а ты слышишь. Потолки высокие - больше трех метров. Когда был молодым, с балкона знакомился с девушками из иняза, - смеется он. - Шум с улицы иногда мешает, но только летом, когда засыпаешь с открытыми окнами, а часа в три ночи - пробег мотоциклистов. Тогда злишься, конечно. К неудобствам, связанным с городскими праздниками, тоже привыкли. Хотя друзья сердятся, когда здесь все перекрыто и они не могут ко мне попасть. Машину ставлю под окнами или во дворе - место обычно есть, ведь жильцов в доме немного. Хотя когда здесь паркуются люди, которые приезжают в парк с детьми гулять, найти место бывает сложно.

Двумя этажами выше снимает квартиру с видом на площадь индивидуальный предприниматель Анна.

- В этой квартире мы с мужем живем два года. Вид из окна шикарный! Думали переехать, но виды из других квартир на соседние дома мне уже не нравятся - скучно. Мы привыкли к этому району, полюбили его. Я работаю в квартире, офиса у меня нет. К обходам милиции я привыкла, к шуму - тоже. Правда, если гости остаются ночевать, то заснуть здесь не могут, а мне нормально. Весной на площади концерты будут. В прошлом году мы 9 Мая друзей пригласили и смотрели концерт прямо из окна. Плюс еще в том, что рядом парк, мне там удобно гулять с собакой. Единственное, чего мне здесь не хватает, так это магазинов, я езжу за продуктами в гипермаркет.

Судя по объявлениям в интернете, аренда двухкомнатной квартиры в этом районе стоит примерно $550 - 750 в месяц. Кто-то готов платить эти деньги, чтобы жить в центре, а кто-то, наоборот, уезжает отсюда. Мужчина, который сдает здесь квартиру, признался, что жить здесь ему некомфортно: шум, пыль, вымытые окна моментально загрязняются, к тому же в шаговой доступности нет крупных гипермаркетов, поэтому он переехал в спальный район.