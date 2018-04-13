Глава Зельвенского района дал приказ собирать «дань» с местных жителей 34 13.04.2018, 21:09

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Денис Ольшевский

Собирать «дань» 35-летний чиновник начал с учителей и детских садов.

35-летний Денис Ольшевский только месяц работает в должности председателя Зельвенского района. Но за этот месяц он уже «порадовал» жителей Зельвенщины финансовыми поборами с людей. Зельвенцы такими поборами недовольны и уже неделю в Зельвенском районе только об этом люди и ведут беседы. О поборах они и сообщили «Радыё Рацыя».

Господин Ольшевский приказал всем начальникам в своих организациях собирать с людей деньги. Создана специальная ведомость: кто дал деньги должен в ней расписаться, а кто не дал - угрожают неприятностями и даже увольнением.

Финансовые поборы начали с учителей и детских садов, а потом с колхозов и других организаций. Например, если человек работает в должности директора школы или заместителя директора, или заведующей садика, то должен сдать каждый 20-30 рублей.

У всех педагогов Зельвенщины от таких поборов случился шок. А учителя СШ №3 Зельвы написали заявление в прокуратуру, где они категорически против таких необоснованных поборов с людей.

Директору этой школы Людмиле Комякевич даже угрожают из райисполкома, что она не смогла заставить учителей и технических работников тихо и спокойно сдавать деньги. Люди стали спрашивать, зачем собирают деньги. Председатель Зельвенского райисполкома Денис Ольшевский сказал, что «так делается постоянно в Волковысском районе, где я раньше работал, так и мы будем делать». «Там ежемесячно собирают деньги с людей. И мы будем собирать. А эти деньги пойдут на содержание школьного лагеря «Голубая волна» Зельвенского района и на то, чтобы купить компьютеры для Деречинской средней школы, потому что они там устарели», - сказал председатель Зельвенского райисполкома.

Люди еще больше встревожились. Многие категорически выступили против таких поборов, да при таких еще малых зарплатах. Особенно недовольны действиями председателя Зельвенского райисполкома сельчане.