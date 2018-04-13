Волкер: Единственное место в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой – то, где есть солдаты РФ 1 13.04.2018, 21:33

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Курт Волкер

Ранее сообщалось, что РФ хочет ввести войска в Украину под предлогом «защиты русскоязычных».

Русскоязычное население в Украине подвергается риску только там, где есть российские солдаты, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает gordonua.com.

"Как я уже сказал ранее, единственное место в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой – то, где есть российские солдаты. И сейчас есть новый риск", – написал Волкер в своем Twitter.

As I’ve said before, the only place in Ukraine where Russian-speakers are at risk is where there are Russian soldiers. And now a new risk: https://t.co/9YxUE796jX — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 13 апреля 2018 г.

Так он прокомментировал заявление посольства США в Украине о риске заражения Донбасса радиоактивными отходами, обнародованное в Twitter дипмиссии.

"Обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами, вызванном приспешниками России на Донбассе – это большой риск для здоровья людей и окружающей среды. Россия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса", – говорится в сообщении.

Занепокоєні повідомленнями про забруднення радіоактивними відходами,спричинене поплічниками Росії на Донбасі – це великий ризик для здоров’я людей і навколишнього середовища. Росія має припинити конфлікт, це покращить життя мешканців Донбасу.@OSCE_SMM

🔗https://t.co/AjGvrLHgUT … — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 13 апреля 2018 г.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 апреля говорится, что 14 апреля в шахте "Юнком" в 43 км от оккупированного Донецка будут отключены несколько насосов шахты, в результате чего шахта будет постепенно затоплена. В 1979 году внутри шахты в капсуле был подорван ядерный заряд.

Сотрудники шахты в разговоре с патрулем заявили, что пока не ясно, как возможные утечки или повышение давления в результате затопления ствола шахты могут угрожать целостности капсулы, потому что на данный момент состояние капсулы неизвестно.

В марте боевики "ДНР" заявили о намерении затопить "ядерную" шахту в Енакиево, Минобороны Украины предупредило об угрозе заражения грунтовых вод радиоактивными частицами.