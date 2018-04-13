Американский эсминец с ракетами «Томагавк» вошел в Средиземное море 4 13.04.2018, 21:47

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Эсминец USS Winston S. Churchill

Фото: U.S. Navy / Wikipedia

Корабль с крылатыми ракетами присоединится к группировке, концентрирующейся близ Сирии.

Эсминец USS Winston S. Churchill присоединился к средиземноморской группировке кораблей ВМС США, следует из сообщения командования 6-го флота Соединенных Штатов. На борту корабля находится несколько десятков крылатых ракет, передает РБК.

«Эсминец USS Winston S. Churchill класса Arleigh Burke вошел в зону ответственности 6-го флота США 10 апреля. Его размещение направлено на обеспечение интересов США на море, увеличение стабильности в регионе и поддержку морского присутствия в зоне действия 6-го флота», — говорится в сообщении. 6-й флот ВМС США дислоцируется в Средиземном море. В зону его ответственности также входит сирийское побережье.

В Twitter ВМС США 5 апреля сообщалось об отбытии эсминца из военно-морской базы Норфолк на Атлантическом побережье Соединенных Штатов. На тот момент его целью называлось развертывание в зоне ответственности 5-го флота, базирующегося в Индийском океане.

Выдвижение эсминца из порта произошло до того, как президент США Дональд Трамп в своем Twitter предупредил о готовности нанести ракетные удары по Сирии. Уже после этого объявления, 11 апреля, базу Норфолк покинуло авианосное ударное соединение во главе с авианосцем USS Harry S. Truman.

Эсминец, водоизмещением порядка 7 тыс. т, оснащен системой «Иджис». На его борту могут размещаться более 90 крылатых ракет, в том числе и высокоточные ракеты «Томагавк». Это уже второй американский эсминец, который зашел в Средиземное море за последние дни. Ранее около берегов Сирии был развернут эсминец того же типа USS Donald Cook.

Кроме того, вместе с авианосцем из базы Норфолк к берегам Сирии отправились ракетные эсминцы USS Normandy, Arligh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut. Вместе с американскими кораблями в Средиземном море действуют и силы других стран НАТО, в частности французский фрегат Aquitaine. 10 апреля стало известно, что российские самолеты по меньшей мере четыре раза производили опасное сближение с USS Donald Cook. Вечером 11 апреля спутники также зафиксировали выдвижение российских кораблей с военно-морской базы Тартус в Сирии.

Эскалация напряжения вокруг Сирии связана с обвинениями в использовании химического оружия, которые западные страны выдвигают в адрес Дамаска. В среду президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к тому, что в сторону Сирии «полетят ракеты». Развертывание сил в Средиземноморском бассейне начала и Великобритания.