Главу гомельского райисполкома уволили за прогулы 8 13.04.2018, 21:59

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Александр Ситница

Где сейчас Алексндр Ситница — неизвестно.

С официального сайта Гомельского райисполкома исчезла информация о том, что Александр Ситница является председателем исполкома. В исполкоме, куда делся их начальник — сообщить не смогли. Ближе к вечеру появилась информация, что Александр Ситница уволен за прогулы.

В течение дня журналисты tut.by пытались выяснить обстоятельства отставки главы Гомельского райисполкома.

Источник в райисполкоме сообщил, что неделю назад Ситница «ушел на больничный», а позже пришла бумага о том, что теперь за все будет отвечать первый зампред Алексей Жерносеков. На все вопросы о Ситнице он ответил: «Не знаю».

В приемной руководителя райисполкома сказали, что не располагают информацией о местонахождении Ситницы. «Если милиция не знает, то мы тем более не знаем», — сказали там.

По информации БелаПАН, Александр Ситница задержан правоохранительными органами. Местный интернет-ресурс «Сильные новости» пишет, что в начале прошлой недели в отношении председателя Гомельского райисполкома силовые структуры начали проверку на предмет возможной коррупционной деятельности. Однако никаких уголовных дел пока заведено не было — речь шла только о проверке. Но практически сразу после ее начала Александр Ситница и перестал появляться на работе и выходить на связь.

В областном управлении и центральном аппарате Следственного комитета уголовного дела в отношении Ситницы нет.

В УВД Гомельской области сказали, что им ничего неизвестно о бывшем руководителе райисполкома.

Лишь к концу дня стало известно, что Ситницу уволили за прогулы. «В соответствии с распоряжением председателя Гомельского облисполкома с 12 апреля 2018 года Ситница А.М. освобожден от занимаемой должности за грубое нарушение своих трудовых обязанностей (прогулы)», — сообщили БелТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

О его местонахождении по-прежнему ничего неизвестно.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.