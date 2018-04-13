Ученые изменили рекомендуемые нормы потребления алкоголя 4 13.04.2018, 22:08

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Рекомендуемая норма потребления алкоголя без вреда для здоровья должна быть снижена минимум вдвое.

Рекомендуемая норма потребления алкоголя без вреда для здоровья должна быть снижена минимум в два раза — до 100 граммов этилового спирта в неделю, передает hvylya.net.

К такому выводу пришла международная группа ученых, которая изучила связь между потреблением алкоголя и риском смерти от различных причин на выборке из почти 600 тысяч пьющих людей из 19 стран. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

Нормы допустимого потребления алкоголя варьируются в зависимости от рекомендаций здравоохранительных учреждений в отдельных странах. Например, в прошлом году Минздрав РФ установил, что без вреда для здоровья взрослому мужчине можно выпивать до 210 граммов спирта в неделю, а небеременной женщине — 140 граммов (в одном литре пива крепостью 4,5 градусов, например, содержится около 40 граммов этилового спирта). В США рекомендуемая дозировка чуть меньше: взрослому мужчине можно потреблять до 196 граммов спирта в неделю.

С целью уточнить единую норму умеренного потребления алкоголя группа ученых под руководством Анджелы Вуд (Angela Wood) из Кембриджского университета проанализировали данные из 83 исследований, посвященных анализу связи между потреблением алкоголя и смертностью от различных причин. Всего в выборке было 599912 человек из 19 развитых стран: для каждого из них была доступна информация о возрасте, поле, расе, ежедневном потреблении алкоголя, курении, наличии различных заболеваний, а также о смерти от различных причин (включая сердечно-сосудистые заболевания) в течение минимум одного года. При этом, отмечают ученые, ни у кого из участников не наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы на момент начала исследований.

Всех наблюдаемых участников разделили на группы в соответствии с объемом еженедельно потребляемого алкоголя: до 100 граммов, от 100 до 200 граммов, до 200 до 350 граммов и более 350 граммов этилового спирта.

Ученые выяснили, что связь между уровнем потребления алкоголя и риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы линейна. Повышенное потребление алкоголя было связано с повышением риска развития коронарной болезни сердца, гипертонического криза и появления инфаркта. При этом бóльшее потребление алкоголя оказалось связано со сниженным риском появления инфаркта миокарда: для людей, потребляющих до 100 граммов спирта в неделю, риск наступления инфаркта миокарда был ниже на 48 процентов. Ученые, однако, отметили, что уменьшение риска появление одного заболевания сердечно-сосудистой системы должно быть рассмотрено в контексте того, что риск развития других заболеваний все же повышается.

Что касается связи между продолжительностью жизни и уровнем потребления алкоголя, то тех, кто потреблял до 100 граммов спирта в неделю к 40 годам ожидаемая продолжительность жизни была на полгода, два года и пять лет выше, чем для тех, кто потребляет от 100 до 200, от 200 до 350 и от 350 граммов спирта соответственно.

Данные, полученные исследователями, указывают на то, что нормы допустимого потребления алкоголя стоит пересмотреть и установить их на уровне 100 граммов этилового спирта в неделю. Причем эта норма касается как мужчин, так и небеременных женщин: в этом исследовании их не разделяли.