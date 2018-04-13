Порошенко - Путину: На тебе лично лежит ответственность за развертывание войны против Украины 3 13.04.2018, 22:11

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Президент Украины обратился к правителю РФ на «ты» из-за миротворцев на Донбассе.

В беседе с журналистами Петр Порошенко заявил об особой важности направления на Донбасс миротворцев под эгидой ООН, говорится в сообщении пресс-службы украинского президента. Он также обвинил Путина в препятствовании этому процессу.

Говоря о роли российского президента в вопросе о вводе миротворцев, Порошенко перешел на «ты»: «На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства».

По его мнению, Путин «легко» может прекратить конфликт в Донбассе и предотвратить гибель людей. Для этого России достаточно перестать накладывать вето на предложения о разрешении украинского кризиса, выносимые на голосование Совбеза ООН. «Ты очень легко это можешь сделать — это просто неприменение права вето. Больше от тебя никто ничего не требует», — заявил Порошенко.