Лапко и Соболенко вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Лугано 13.04.2018, 22:20

Арина Соболенко

В матче 1/4 финал белорусские теннисистки обыграли австралийско-швейцарский дуэт.

Белоруски Вера Лапко и Арина Соболенко вышли в полуфинал парного разряда на турнире ВТА в Лугано, передает «Прессбол».

В матче 1/4 финала наши соотечественницы обыграли интернациональный дуэт Моник Адамчак (Австралия)/Ксения Нолл (Швейцария) — 6:4, 6:3.

Вера Лапко/Арина Соболенко (обе — Беларусь) — Моник Адамчак (Австралия)/Ксения Нолл (Швейцария) — 6:4, 6:3