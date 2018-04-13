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Лапко и Соболенко вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Лугано

  • 13.04.2018, 22:20
Арина Соболенко

В матче 1/4 финал белорусские теннисистки обыграли австралийско-швейцарский дуэт.

Белоруски Вера Лапко и Арина Соболенко вышли в полуфинал парного разряда на турнире ВТА в Лугано, передает «Прессбол».

В матче 1/4 финала наши соотечественницы обыграли интернациональный дуэт Моник Адамчак (Австралия)/Ксения Нолл (Швейцария) — 6:4, 6:3.

Вера Лапко/Арина Соболенко (обе — Беларусь) — Моник Адамчак (Австралия)/Ксения Нолл (Швейцария) — 6:4, 6:3


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