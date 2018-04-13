World Press Photo: названы лучшие фотографии 2018 года 13.04.2018, 22:40

В Амстердаме был назван победитель престижного международного конкурса World Press Photо.

Лучшим в этом году был признан снимок венесуэльского фотографа Рональдо Шемидта. Он запечатлел протестующего, охваченного огнем после столкновения с полицией. Об этом отмечается на официальном сайте конкурса, передает korrespondent.net.

На фотографии Шемидта запечатлен митинг против Николаса Мадуро. Демонстрант - 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса - бежит в противогазе, охваченный огном. Снимок был сделан 3 мая 2017 года в Каракасе.

"Это классическая фотография, но она имеет удивительные энергию и динамику. Цвета, движение, композиция ... У меня это вызывает очень сильные эмоции", - прокомментировала выбор победителя председатель жюри Магдалена Херрейра.