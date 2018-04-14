РФ отказывается выводить военных из Приднестровья

РФ отказывается выводить военных из Приднестровья5
- 14.04.2018, 8:20
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Россия не пойдет на сворачивание «миротворческой миссии» в Приднестровье.
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", − написал Рогозин.
Он отметил, что РФ находится в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья.
"Мы ищем и находим решение всех сложных проблем, которые создаются Кишинёвом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной Республики", − подчеркнул вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Молдова настаивает на выводе российских войск с ее территории.