Житель Молодечно организовал самогонный цех в бабушкиной землянке 1938 года 4 14.04.2018, 8:48

Безработный решил так подзаработать.

Сотрудники милиции нашли у жителя Молодечно самогонный аппарат и больше тонны браги. Производство находилось в замаскированном под блиндаж земляном погребе, сообщает Край.by.

26-летний мужчина организовал самогонное производство в деревне Редьки Молодечненского района.

— Молодечненец установил самогонный аппарат в погребе бабушки. Погреб старый, построен в 1938 году и замаскирован под блиндаж. Бабушка нарушителя в деревенском доме не живет, поэтому он пустует, — рассказал замначальника Молодечненского РОВД Владимир Васильков.

У фигуранта — высшее образование, но он пока не работает. Милиционерам объяснил, что «был в тяжелом материальном положении и решил таким образом подзаработать».

Брагу и самогонный аппарат у мужчины изъяли. Назначена химическая экспертиза. Если она подтвердит, что жидкость является брагой, то ее утилизируют — выльют на поля в качестве удобрения.

Мужчине грозит ответственность по ч. 1, 2 ст. 12.43 КоАП — за изготовление алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов (браги) и хранение аппаратов.