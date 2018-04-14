Карен Пирс: Российская пропаганда произвела вопиющую ложь 3 14.04.2018, 8:52

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Карен Пирс

Постпред Британии в ООН возмущена высказываниями российских чиновников.

Постоянный представитель Великобритании при ООН решительно отвергла утверждения российского министерства обороны о том, что Соединенное Королевство инсценировало химическую атаку в Сирии 7 апреля. Карен Пирс заявила, что "странное" утверждение Москвы является "вопиющей ложью", сообщает Радио Свобода.

Карен Пирс сказала, что намерена "категорически заявить: Британия не имеет отношения и никогда не стала бы участвовать в применении химического оружия".

Ранее в пятницу представитель Министерства обороны России генерал Игорь Конашенков заявил, что Британия "непосредственно участвовала в провокации", но не привел никаких доказательств.

Пирс, после заседания Совета Безопасности ООН, заявила журналистам, что обвинения России "нелепы".

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано по просьбе России для рассмотрения угроз со стороны США о намерении провести военную акцию против режима Асада в ответ на химическую атаку в городе Дума.

Британский дипломат добавила: "Мы имеем дело с одним из худших примеров "фейковых новостей", которые когда-либо приходилось получать от российской пропагандистской машины".