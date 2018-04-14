Белорусские чиновники ищут счастье в Зимбабве 1 14.04.2018, 9:00

Беларусь и Зимбабве обсудили взаимодействие в сферах сельского хозяйства и промышленности.

Беларусь и Зимбабве обсудили взаимодействие в сферах сельского хозяйства и промышленности, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и Республике Зимбабве (по совместительству) Александр Сидорук вручил верительные грамоты президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Во время аудиенции у президента Зимбабве стороны обсудили наиболее перспективные сферы взаимодействия, выделив в качестве приоритетных участие белорусских предприятий в механизации сельского хозяйства Зимбабве, развитии промышленности и машиностроения путем создания совместных сборочных предприятий белорусской техники.

Также они уделили внимание теме экспорта образовательных услуг и обучению зимбабвийской молодежи в белорусских вузах.

В Хараре состоялись также встречи посла Беларуси с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибусисо Мойо, министром земельной политики, сельского хозяйства и поселений Перрансом Шири и статс-секретарем Министерства внутренних дел Мелуси Матшия, во время которых обсуждались перспективные направления развития двустороннего взаимодействия.