Мэй объяснила удары Великобритании по Сирии
- 14.04.2018, 9:02
Целью ударов является сдерживание режима Асада.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что поручила вооруженным силам королевства нанести удар по Сирии, которому не было альтернатив, говорится в заявлении на сайте правительства.
"Русские наложили вето на резолюцию в СБ ООН, которая бы создала независимое расследование атаки в Думе. Поэтому нет практической альтернативы использованию силы, чтобы ослабить и сдержать использование химического оружия сирийским режимом", — сообщается в заявлении главы правительства.
При этом Мэй подчеркнула, что верит, что удары по Сирии входят в национальные интересы Великобритании. По ее словам, целью ударов является не смена режима, а сдерживание Дамаска.
"Это не про то, чтобы вмешиваться в гражданскую войну. Это не про смену режима", — говорится в сообщении.