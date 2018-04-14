Мэй объяснила удары Великобритании по Сирии 14.04.2018, 9:02

Тереза Мэй

Фото: AP

Целью ударов является сдерживание режима Асада.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что поручила вооруженным силам королевства нанести удар по Сирии, которому не было альтернатив, говорится в заявлении на сайте правительства.

"Русские наложили вето на резолюцию в СБ ООН, которая бы создала независимое расследование атаки в Думе. Поэтому нет практической альтернативы использованию силы, чтобы ослабить и сдержать использование химического оружия сирийским режимом", — сообщается в заявлении главы правительства.

При этом Мэй подчеркнула, что верит, что удары по Сирии входят в национальные интересы Великобритании. По ее словам, целью ударов является не смена режима, а сдерживание Дамаска.

"Это не про то, чтобы вмешиваться в гражданскую войну. Это не про смену режима", — говорится в сообщении.