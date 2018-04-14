Глава МИД ФРГ призвал Запад усилить давление на Россию из-за Сирии 14.04.2018, 9:26

Хайко Мас

Химическая атака в сирийской Думе не должна остаться без последствий.

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Запад усилить давление на Россию из-за ее роли в гражданской войне в Сирии.

"Мы должны заставить Россию изменить свое отношение к сирийскому конфликту", - отметил Мас в пятницу, 13 апреля, после переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает Немецкая волна.

Министр также отметил, что химическая атака в сирийской Думе "не должна остаться без последствий". Мас поддержал действия Вашингтона, Лондона и Парижа по совместному ответу Сирии, а также похвалил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона привлечь к уголовной ответственности тех, кто применил химическое оружие.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу также призвал усилить давление на Россию как важнейшего союзника Сирии. Зайберт отметил, что Германия поддерживает США, Великобританию и Францию в отношении к сирийскому режиму. По его словам, каждая из стран вносит свой вклад, однако цель одна - добиться того, чтобы химическое оружие не применялось.