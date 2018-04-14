Турция поддержала военную операцию в Сирии 1 14.04.2018, 9:29

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МИД Турции приветствовал ракетный обстрел объектов на территории Сирии.

Турция "с удовлетворением приветствует" ракетный обстрел объектов на территории Сирии со стороны США, Великобритании и Франции, который является ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Турции, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Турция рассматривает проведенную сегодня утром Соединенными Штатами, Великобританией и Францией против сирийского режима в качестве реакции в ответ на применение химического оружия, в результате которого 7 апреля в Думе погибло большое число мирных граждан. <...> Мы с удовлетворением приветствуем данную операцию", - говорится в коммюнике.

Между тем в заявлении отмечается, что существуют лишь "серьезные подозрения, что химическую атаку совершил сирийский режим". "Турция верит, что такие преступления не остаются без наказания, которое предотвратит повторение подобных инцидентов", - говорится в сообщении МИД республики.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANA эту информацию не подтвердило.