МИД Франции: Асад перешел красную черту

МИД Франции: Асад перешел красную черту2
- 14.04.2018, 9:38
Военная операция является «легитимной», «оправданной и целенаправленной».
Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании нанесла ракетные удары, являются «легитимными и обоснованными». Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РБК.
Военная операция является «легитимной», «оправданной и целенаправленной», передает слова министра телеканал. «Химическая эскалация в Сирии неприемлема», — добавил Ле Дриан в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце.
Как сообщает газета Le Dauphine, глава французского внешнеполитического ведомства обосновал удары тем, что официальный Дамаск «перешел красную черту».«Мы действовали в соответствии с нашим словом. Применение химоружия в Сирии неприемлемо», — сказал Ле Дриан.
В свою очередь глава Минобороны Франции Фронас Парли в ходе пресс-конференции заявила, что Париж не намерен вступать в конфронтацию и «отвергает всякую логику» военной эскалации. По ее словам, западная коалиция целилась «в центр по разработке химоружия и еще два объекта».
«Мы заранее предупредили [об ударе] россиян», — добавила министр.
В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил.