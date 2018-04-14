Куба осудила удар по Сирии 9 14.04.2018, 9:45

Кубинский МИД выразил «солидарность с народом и правительством Сирии».

Правительство Кубы осудило военную акцию США и их союзников против Сирии и выразило солидарность с народом и правительством подвергшейся атаке страны. Об этом говорится в заявлении МИД республики, размещенном в Twitter.

"Куба самым решительным образом осуждает удар по Сирии, нанесенный под предлогом предполагаемого использования сирийским правительством химического оружия против гражданского населения", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что эти действия являются "надругательством над суверенным государством и обостряют конфликт как внутри страны, так и в регионе", пишет ТАСС.

Правительство Кубы, подчеркивается в заявлении, "выражает солидарность с народом и правительством Сирии в связи с жертвами и материальным ущербом, которые явились следствием этого чудовищного удара, нанесенного Соединенными Штатами и некоторыми его союзниками".

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 до 05:10. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля" (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANA эту информацию не подтвердило.