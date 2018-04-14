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Елисейский дворец опубликовал видео вылета ВВС для удара по Сирии

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  • 14.04.2018, 9:52
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На кадрах видно, как взлетают французские истребители и другие самолеты.

Елисейский дворец опубликовал в своем Twitter видео вылет самолетов, которые принимают участие в ударах США и Великобритании по Сирии.

На кадрах видно, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе. Кроме того, показано как один из истребителей взлетает.

В Twitter французского президента Эмманюэля Макрона опубликована фотография, на которой он отдает приказ об ударе по Сирии. «В субботу, 7 апреля 2018 года, в сирийской Думе десятки мужчин, женщин и детей были уничтожены химическим оружием. Красная линия была пересечена. Поэтому я приказал французским вооруженным силам вмешаться», — говорится в комментарии по фотографии.

В субботу, 14 апреля, президента США Дональд Трамп заявил о том, что приказал нанести точечные удары по объектам в Сирии, где находится химическое оружие. Данная операция проводилась вместе с вооруженными силами Великобритании и Франции. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что целью ударов были научный центр в Дамаске и склад химического оружия в западном Хомсе. В посольстве России в Дамаске сообщили об отсутствии пострадавших граждан России при ударах.


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