Елисейский дворец опубликовал видео вылета ВВС для удара по Сирии 2 14.04.2018, 9:52

1,480

На кадрах видно, как взлетают французские истребители и другие самолеты.

Елисейский дворец опубликовал в своем Twitter видео вылет самолетов, которые принимают участие в ударах США и Великобритании по Сирии.

На кадрах видно, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе. Кроме того, показано как один из истребителей взлетает.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

В Twitter французского президента Эмманюэля Макрона опубликована фотография, на которой он отдает приказ об ударе по Сирии. «В субботу, 7 апреля 2018 года, в сирийской Думе десятки мужчин, женщин и детей были уничтожены химическим оружием. Красная линия была пересечена. Поэтому я приказал французским вооруженным силам вмешаться», — говорится в комментарии по фотографии.

Le samedi 7 avril 2018, à Douma, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été massacrés à l’arme chimique.

La ligne rouge a été franchie.

J’ai donc ordonné aux forces armées françaises d’intervenir. https://t.co/Vt9LcFcFzH pic.twitter.com/Dc726PHfAR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 апреля 2018 г.

В субботу, 14 апреля, президента США Дональд Трамп заявил о том, что приказал нанести точечные удары по объектам в Сирии, где находится химическое оружие. Данная операция проводилась вместе с вооруженными силами Великобритании и Франции. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что целью ударов были научный центр в Дамаске и склад химического оружия в западном Хомсе. В посольстве России в Дамаске сообщили об отсутствии пострадавших граждан России при ударах.