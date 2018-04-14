В Дании заявили о безоговорочной поддержке действий коалиции в Сирии 1 14.04.2018, 10:13

Международное сообщество не будет бездействовать в случае применение химического оружия против людей.

Дания безоговорочно поддерживает удары, нанесенные по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии Соединенными Штатами совместно с Великобританией и Францией. Об этом заявил глава МИД скандинавского королевства Андерс Самуэльсен.

"Трагическая картина, которую мы наблюдали после химической атаки в Думе в прошлую субботу, ярко подчеркивает глубокое презрение режима Асада к человеческим жизням. Подобные действия должны иметь последствия. Неприемлемо то, что Россия во вторник вновь помешала Совету Безопасности исполнить свои обязанности в отношении Сирии. Поэтому Дания безоговорочно поддерживает тот ответ на злодеяния сирийского режима, который дали наши союзники", - отметил Самуэльсен, письменное заявление которого было распространено МИД Дании, передает ТАСС.

Глава датской дипломатии добавил, что международное сообщество должно демонстрировать, что не будет бездействовать в случае применение химического оружия против населения Сирии.