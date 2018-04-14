Появились новые фото ракетного удара по Сирии 1 14.04.2018, 10:33

1,164

Фотографии выкладывают пользователи Twitter.

В Интернете опубликованы новые фото ракетно-бомбового удара по объектам в Сирии, нанесенные США, Великобританией и Францией в ответ на химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибло не менее 85 человек, сообщает «Апостроф».

На них виден дым, поднимающийся от мест, куда были нанесены удары, а также взлетающие в небо ракеты "земля-воздух", запущенные, по всей видимости, сирийскими ПВО.