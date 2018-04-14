Премьер Нидерландов: Россия препятствует установлению правды 1 14.04.2018, 11:11

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Марк Рютте

Нидерланды назвали пропорциональным удар США, Великобритании и Франции по Сирии.

Премьер-министр Марк Рютте также выступил с критикой в отношении России, заблокировавшей ряд западных резолюций по Сирии и тем самым "препятствующей установлению правды", сообщает ТАСС.

Нидерланды с пониманием отнеслись к действиям США, Великобритании и Франции в Сирии. Об этом написал в субботу в Facebook голландский премьер-министр Марк Рютте.

"Власти Нидерландов считают весьма вероятным, что в Сирии было использовано химическое оружие, и что за этим стоит сирийский режим, - отметил он. - Для международного сообщества это неприемлемо. Поэтому мы с пониманием относимся к действиям США, Великобритании и Франции, которые являются пропорциональными и хорошо продуманными в данных условиях".

Кроме того, премьер выступил с критикой в отношении России, заблокировавшей ряд западных резолюций по Сирии и тем самым "препятствующей установлению правды и использованию международного права в ситуациях с применением химического оружия".