Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии 13 14.04.2018, 11:22

3,175

Путин назвал химическую атаку "мнимым инцидентом".

Президент России заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников" в Сирии. Заявление опубликовано пресс-службой Кремля.

Путин осудил авиаудары по Сирии со стороны США, Франции и Великобритании и назвал их "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Он подчеркнул, что российские эксперты не нашли следов использования химического оружия в пригороде Дамаска Думе, где, по словам наблюдателей, от хлора погибли десятки человек. Путин назвал химическую атаку "мнимым инцидентом".

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - заявил Путин.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.