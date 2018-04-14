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Доллар и евро продолжают расти

  • 14.04.2018, 11:49
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Белорусский рубль слабеет к доллару и евро с начала торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в субботу.

Об этом свидетельствуют данные БВФБ.

Белорусский рубль резко снизился к доллару и евро в начале текущей недели под влиянием падения курса российского рубля, однако в четверг и пятницу рубль несколько укреплялся к этим валютам.

Но в субботу с начала торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль вновь начал дешеветь относительно доллара и евро, хотя и незначительно: на 0,07% и 0,04% соответственно.

Существенно дешевеет в Беларуси российский рубль. Изменение — около 1,3%; за 100 RUB берут примерно на четыре копейки меньше, чем накануне.


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