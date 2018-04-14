Власти Франции обнародовали доклад с данными спецслужб о химатаке в Думе 14.04.2018, 11:52

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В тексте приводятся утверждения о неоднократных случаях использования запрещенных веществ против жителей города.

Власти Франции обнародовали доклад, в котором представлены рассекреченные данные из донесений французских спецслужб о предполагаемом применении химического оружия в городе Дума.

Документ размещен в субботу на официальном сайте МИД республики, пишет ТАСС.

В тексте приводятся утверждения о неоднократных случаях использования запрещенных веществ в отношении жителей Думы в Восточной Гуте.

"Надежные разведданные указывают, что сирийские военачальники координировали то, что представляется использованием химического оружия, содержащего хлор, в Думе 7 апреля 2018 года", - утверждается в докладе.