Власти Франции обнародовали доклад с данными спецслужб о химатаке в Думе
- 14.04.2018, 11:52
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В тексте приводятся утверждения о неоднократных случаях использования запрещенных веществ против жителей города.
Власти Франции обнародовали доклад, в котором представлены рассекреченные данные из донесений французских спецслужб о предполагаемом применении химического оружия в городе Дума.
Документ размещен в субботу на официальном сайте МИД республики, пишет ТАСС.
В тексте приводятся утверждения о неоднократных случаях использования запрещенных веществ в отношении жителей Думы в Восточной Гуте.
"Надежные разведданные указывают, что сирийские военачальники координировали то, что представляется использованием химического оружия, содержащего хлор, в Думе 7 апреля 2018 года", - утверждается в докладе.