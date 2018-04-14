Богдан Яременко: Что на самом деле стоит за ударом по Сирии 1 14.04.2018, 12:46

Богдан Яременко

Война в Сирии продолжится.

Об этом написал в Фейсбуке руководитель украинского аналитического центра «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, комментируя новость о том, что США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.

«Удар по Сирии. Итак, США, Великобритания и Франция хотят, чтобы мы знали, что это не было против России. Это было против химического оружия.

Россия хочет, чтобы мы знали, что оснований для удара не было, удар был направлен против ВС Сирии вообще, а нападение с большой долей успеха было отражено Сирией (именно Сирией, а не Россией).

Таким образом, все стреляют в Сирии и по Сирии, но стараются избегать прямой военной конфронтации между РФ и Западом.

Война в Сирии продолжится.

Все довольны», - написал политик.