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Максим Мирный с Филиппом Освальдом вышли в финал турнира в Хьюстоне

  • 14.04.2018, 12:54
Максим Мирный с Филиппом Освальдом

На теннисном турнире в Хьюстоне стали известны финалисты в мужском парном разряде.

В титульном матче примет участие белорусско-австрийский тандем Максим Мирный / Филипп Освальд, который в полуфинале выбил из розыгрыша посеянных под первым номером американских братьев Боба и Майка Брайанов — 6:4, 2:6, 10:6, пишет Прессбол

  М.Мирный (Беларусь) / Ф.Освальд (Австрия) — Б.Брайан (США) / М.Брайан (США) — 6:4, 2:6, 10:6   В решающем поединке Мирный и Освальд померятся силами с дуэтом Андре Бегеманн (Германия) / Антонио Санчич (Хорватия).


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