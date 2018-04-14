закрыть
14 апреля 2018, суббота, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Беларусь закроет посольство в Эфиопии и откроет в Кении

5
  • 14.04.2018, 13:11

Чем вызвано такое решение в правительстве не сообщают.

Совет Министров в соответствии с указом от 9 июля 1996 года №247 "Об утверждении Положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь" постановил закрыть до 1 октября 2018 года посольство Беларуси в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Это закреплено постановлением правительства от 13 апреля 2018 года №285, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию данного посольства.

Постановление также содержит решение правительства об открытии в 2018 году посольства Беларуси в Республике Кения.


популярное за неделю

Мнение

Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип
Какой будет война США и России в Сирии?
Какой будет война США и России в Сирии? Юрий Бутусов
Красно-коричневые планы Лукашенко
Красно-коричневые планы Лукашенко Андрей Санников
К прилету маятника
К прилету маятника Виктор Шендерович