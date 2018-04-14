Беларусь закроет посольство в Эфиопии и откроет в Кении 5 14.04.2018, 13:11

Чем вызвано такое решение в правительстве не сообщают.

Совет Министров в соответствии с указом от 9 июля 1996 года №247 "Об утверждении Положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь" постановил закрыть до 1 октября 2018 года посольство Беларуси в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Это закреплено постановлением правительства от 13 апреля 2018 года №285, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию данного посольства.

Постановление также содержит решение правительства об открытии в 2018 году посольства Беларуси в Республике Кения.