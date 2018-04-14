МИД Польши: До сих пор те, кто применял химическое оружие, не были наказаны 14.04.2018, 13:37

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Польша поддержала операции США и их союзников в Сирии.

Об этом в специальном сообщении заявило Министерство иностранных дел Польши.

Пресс-секретарь польского внешнего ведомства Артур Ломпарт сказал, что до сих пор те, кто применял химическое оружие, были ненаказуемы, а отсутствие соответствующей реакции на такого рода действия побуждает к очередным ударам с использованием запрещенного международными законами оружия.

«Операции США и их союзников следует рассматривать в контексте необходимости предотвращения очередных ударов и потребности защитить гражданское население. Международная общественность не может бездействовать и должна сделать всё возможное, чтобы предотвратить повторение таких ударов в будущем, особенно по безоружному гражданскому населению. Соответствующие международные органы, в том числе Совет безопасности ООН, должны предпринять действия, которые смогут идентифицировать и осудить виновников ударов, которые были осуществлены ранее», - сказал Ломпарт.

«Польша призывает удержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации», - говорится в специальном сообщении польского МИД.

В ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром аль-Асадом химического оружия США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по сирийским объектам, связанным с производством и хранением химоружия. Это была реакция на удрары с применением химического оружия по больнице в городе Дума недалеко от Дамаска.