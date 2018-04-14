Появилось видео ракетного удара французов по Сирии

Появилось видео ракетного удара французов по Сирии1
- 14.04.2018, 13:46
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На кадрах показан центр управления, один из сотрудников которого поворачивает ключ «на старт».
Министерство обороны Франции опубликовало в своем Twitter видеозапись ночного ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов.
«Цель — место производства химического оружия сирийским режимом», — отметили в ведомстве.
На кадрах показан центр управления, один из сотрудников которого поворачивает ключ «на старт», после чего происходит запуск трех ракет.
Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ— Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.