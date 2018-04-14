Появилось видео ракетного удара французов по Сирии 1 14.04.2018, 13:46

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На кадрах показан центр управления, один из сотрудников которого поворачивает ключ «на старт».

Министерство обороны Франции опубликовало в своем Twitter видеозапись ночного ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов.

«Цель — место производства химического оружия сирийским режимом», — отметили в ведомстве.

На кадрах показан центр управления, один из сотрудников которого поворачивает ключ «на старт», после чего происходит запуск трех ракет.