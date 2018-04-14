Эксперты о «тунеядском» декрете: Чиновники делают хорошую мину при плохой игре 8 14.04.2018, 13:52

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Принцип «с паршивой овцы хоть шерсти клок» не покроет траты на реализацию декрета №1.

Эксперты считают, что госаппарат ждет огромный объем работы, но пользы от этого не будет ни бюджету, ни рынку труда.

На сайте Совета министров 5 апреля появился документ, который поясняет, кто будет подпадать под действие декрета №1 «О содействии занятости населения» и каким образом люди, которых раньше называли иждивенцами, а теперь — не занятыми в экономике гражданами, будут отдавать долг государству.

Вместе с экспертами «Брестская газета» попыталась выяснить, действительно ли цель декрета №1 не пополнение бюджета, а содействие занятости, как заявляют чиновники. Также попробовали найти ответы на вопросы, разумно ли заставлять так называемых тунеядцев оплачивать коммуналку в полном объеме и реально ли это осуществить. А заодно спросили: не проще ли для всех вообще забыть и закрыть эту тему и заняться чем-то действительно нужным и полезным для страны и ее экономики.

«Может, кого-то куда-то и приткнут»

«Чиновники делают хорошую мину при плохой игре. Трудоустройство — это серьезная проблема, и акцент именно на эту задачу показателен — все-таки прошлогодние так называемые дармоедские протестынапугали власти. Об этом свидетельствует то, что декрет переписан, что отменили прежний, многих возмутивший тунеядский сбор. Но все-таки власть здесь проявляет, я считаю, неумное упорство и недальновидность. Потому что в новом варианте декрет все равно не будет достигать поставленных целей — не декретами решаются вопросы трудоустройства», — считает политический обозреватель Александр Класковский.

По мнению эксперта, для их решения нужны экономические реформы и большие капиталовложения. Нужно привлекать инвесторов, а для этого сначала улучшать инвестиционный климат. Т. е. это большой массив работы, который не смогут сделать комиссии при исполкомах, призванные заниматься нетрудоустроенными людьми.

«Может, кого-то куда-то и приткнут, но, скорее, будут человеку выкручивать руки и пихать на какое-нибудь явно малооплачиваемое место. Т. е. таким образом вертикаль может решить проблему непопулярных, малооплачиваемых рабочих мест, потому что, чем платить по полной программе за коммуналку, кто-то, может быть, предпочтет пойти работать за 200 — 300 рублей. Но это не будет кардинальным решением проблемы. Я думаю, что тут, скорее, на самом деле чиновники будут сами нехотя выполнять то, что им велено сверху», — считает Класковский.

Экономист Лев Марголин говорит, что это и не способ пополнения бюджета — так можно заработать лишь смешные деньги,- и занятости содействовать это не будет.

«Если человек может работать, если ему есть где работать — он работает. Не работают у нас две категории людей: либо те, которые в принципе не могут найти себе работу по своей квалификации, по состоянию здоровья, либо люди, как говорят, асоциальные, которым хоть кол на голове теши — он все равно работать не будет», — считает Марголин.

По его словам, содействовать занятости может создание новых рабочих мест, но, вместо того чтобы принимать для этого реальные меры, белорусские власти предпочитают реагировать только заклинаниями.

Ситуация становится абсурдно-комической

В вопросе, насколько разумно обязать неработающих платить за ЖКУ в полном объеме, мнения экспертов разделились.

«Если рассуждать на тему, разумное ли это решение, то можно сказать — да, разумное. Но если задаться вопросом «Реально ли его осуществить?», сразу возникает куча проблем. Как распределять эти расходы между работающими и неработающими членами семьи? А если человек, скажем, не работает, но и не проживает здесь, только прописан, не пользуется этими коммунальными услугами? Т. е. вопросов больше, чем ответов. Как-то они, наверное, будут решаться, но боюсь, что овчинка не стоит выделки», — считает Лев Марголин.

Александр Класковский убежден, что это неразумное решение. Во-первых, деньги от этого будут небольшие, а работы у чиновников появится море: помимо того, что нужно составить базу данных не занятых в экономике, в нее надо оперативно вносить изменения: сегодня человек не работает, а завтра уже трудоустроился.

При этом он обращает внимание, что в органах власти уходят от журналистских вопросов, в какую копеечку влетает борьба с дармоедами. По мнению эксперта, в данном случае государственная прибыль от того, что будут действовать по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», не покроет убытки и трудозатраты госаппарата.

«Во-вторых, у нас цель так или иначе вывести на 100%-ю оплату услуг. И этот процесс идет, постепенно повышают. И это всякий раз надо перерассчитывать. Это очень сложная формула будет, какой процент нужно доплачивать этому условному тунеядцу, чтобы получалась полная компенсация. Тепловую энергию власти вынесли за скобки общей формулы, сказали, что вначале будет 100%-я оплата всего, кроме тепла, так как оно самое дорогостоящее. Это еще более запутывает ситуацию. Многие люди, которые попадут в базу тунеядцев 2.0, назовем ее так, они ведь не одни живут, а с домочадцами. Как вычислять тогда общую сумму уплаты, если живут трудящиеся люди, пенсионеры, допустим, школьники и один этот тунеядец 2.0? Это можно с ума сойти только на вычислении, сколько нужно собрать с этого бедолаги. Ситуация, на мой взгляд, становится уже абсурдно-комической», — считает обозреватель.

Кроме того, это будет злить, унижать людей, которых прижмут таким образом или которым придется идти на заседание комиссии и доказывать, например, что он действительно оказался в трудной жизненной ситуации. Во всем мире безработных априори считают людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и вся политика государства направлена на их поддержку, а не на то, чтобы «еще брать их за горло».

Алкоголик стахановцем не станет

Так есть ли вообще смысл заставлять работать человека, который не хочет работать? Может ли быть такой труд эффективным? Не проще ли для всех — для власти, налогоплательщиков и так называемых тунеядцев — закрыть эту тему вообще и заняться чем-то действительно нужным и полезным для страны и ее экономики?

По мнению Льва Марголина, человека, который не хочет работать, в принципе не заставишь работать. Даже если приставить к нему конвой и приводить на рабочее место.

«Нас еще в школе учили, что рабский труд непроизводительный. Заниматься этим делом — значит впустую отвлекать государственные ресурсы на это малопродуктивное занятие. Поэтому, действительно, о тех людях, которые не хотят работать, надо забыть и заняться теми, кто хочет работать, попытаться создать им условия», — считает Марголин.

Думать, что таким образом можно принудить к труду асоциальных элементов — алкоголиков, бомжей — наивно, говорит Александр Класковский. Как такого ни понукай — стахановцем он все равно не станет. Если человек искренне хочет работать, но в регионе работы нет, то эту проблему так быстро не решишь. Если же человек уходит в тень, занимается непрозрачным бизнесом, властям надо разбираться почему и прилагать больше усилий, чтобы создать для его деятельности цивилизованные условия.

Эксперт отмечает, что есть еще богатые люди, которые в свое время накопили денег, положили в банк и живут на проценты. По этому декрету они — тунеядцы, по нормальным цивилизованным понятиям они ни у кого не крадут, не отбирают, а, как говорится, гуляют на свои.

«Сам этот декрет — рецидив советского периода, когда считалось, что все должны вкалывать за станком, в поле и т. д., а остальные — это классово враждебные элементы. Но у нас рыночная экономика, по крайней мере, формально, и, если у человека есть за что жить — пусть живет. В конце концов, когда его начинают трясти, это просто неуважение прав собственности и наезд уже на гражданские права человека. С этой точки зрения нынешний перелицованный декрет — это вчерашний день и отрыжка советской идеологии», — считает Класковский.

По его мнению, белорусская власть только выиграла бы, если бы в прошлом году Лукашенко признал этот декрет ошибочным и отменил его: «А так, поскольку нижестоящие чиновники, видимо, боятся по этому поводу говорить, что думают, то в итоге шестеренки государственного механизма крутятся абсолютно не в том направлении, которое нужно было бы выбрать. И я думаю, что так или иначе через какое-то время власти убедятся, что этот механизм все равно не работает, и тихо его похоронят», — заключил эксперт.