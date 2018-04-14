Архитекторы предложили спрятать здание на Октябрьской площади под землю 2 14.04.2018, 14:15

Появился еще один проект здания на Октябрьской площади Минска.

На какое-то время показалось, что о предложении построить на Октябрьской площади здание по проекту Dana Holdings все уже и забыли, но тут на свет появился еще один альтернативный вариант. На этот раз свое видение здания представили архитекторы из студии Zrobym architects. Специалисты предложили спрятать часть помещений под землю, а также создать общественное пространство и высадить деревья, пишет «Онлайнер».

Напомним, 13 декабря прошлого года стало известно, что пустовавшая после сноса музея ВОВ площадка в самом центре города наконец ожила. На строительном заборе появился паспорт объекта, а вдоль и поперек котлована стали расхаживать строители. Также застройщик показал рендеры будущего здания, которые, однако, многие минчане восприняли в штыки.

— В Беларуси как-то сложилось, что, когда становится известно о планах на строительство какого-то плохого здания, сразу зарождается бурная реакция, но постепенно обсуждение сходит на нет и о проекте забывают, начинают принимать это как должное. Нам это ужасно не нравится, поэтому в первую очередь мы бы хотели призвать своих коллег к некоему флешмобу: чтобы архитектурные студии продолжили создавать альтернативные проекты и периодически напоминать общественности о проблеме, — объясняет архитектор Андрей Маковский. — В своем проекте мы учли мнения обеих сторон: и застройщика, который хочет построить здание, и общественности, видящей на этом месте парк. Это наша прямая обязанность как архитекторов. Исходя из этого мы постарались сохранить желаемую застройщиком площадь, но скрыть торговые площади и ресторан под землей, как это сделано в ТЦ «Столица».

В Zrobym architects объясняют, что их целью было «сделать здание без здания» — то есть спроектировать такой объект, который не будет приковывать к себе взгляд, а будет растворяться в окружающей архитектуре. По задумке авторов строение должно быть слегка отдалено от самой площади, а рядом высажено большое количество деревьев.

— На мой взгляд, общественное место крайне необходимо на Октябрьской площади. Там есть место для проведения массовых мероприятий (которые, правда, проходят там крайне редко), а вот где людям проводить время — непонятно. Нечто вроде парка должно исправить положение, — уверен Андрей.

— Честно говоря, там вообще не хочется видеть никакого здания. Там площадь не замкнутая, она открытая, поэтому имеющаяся панорама — это красиво, но приходится идти на некоторые компромиссы, — добавляет Андрей. Однако его коллега, дизайнер Артем Ермолинский, который занимался непосредственно разработкой проекта, с таким мнением не совсем согласен.

— После сноса это пустое место выбивается из общего вида, и лично мне хочется его чем-то заполнить, но это и правда не должно быть что-то громоздкое и тяжеловесное. Нужен легкий проект, который завершит картину, — делится мыслями Артем Ермолинский.