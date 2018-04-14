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Видеообращение посла США в России

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  • 14.04.2018, 14:27
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ДЖОН ХАНТСМАН
ФОТО: AP PHOTO/CHARLES DHARAPAK

Удары по Сирии не являются конфликтом между сверхдержавами.

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в специальном видеообращении, опубликованном в Твиттере посольства.

«Как сказал президент США, применение сирийскими властями химического оружия против гражданского населения в Думе 7 апреля — это то, что привело в ужас и потребовало незамедлительного ответа от мирового сообщества.

Несмотря на попытки исказить правду, многочисленные достоверные отчеты с места событий, многие из которых доступны широкой общественности, указывают на использования в Думе 7 апреля химоружия в районе боевых действий вооруженных сил сирийского режима.

Мы защищаем принцип, что химическое оружие не должно использоваться никем и никогда», - сказал посол США.


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