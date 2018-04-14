Samsung выпустила смартфон, который не умеет выходить в интернет 3 14.04.2018, 14:56

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Этот телефон точно не будет отвлекать от дел.

В начале этого года мы сообщали о том, что во Вьетнаме появился смартфон Galaxy J2 Pro (2018), который получил дисплей Super AMOLED разрешением 960 х 540 пикселей и прочие характеристики, свойственные бюджетному устройству, пишет internetua.com.

Теперь же в Китае была выпущена еще одна версия этого смартфона, предназначенная для учеников и взрослой аудитории. Смартфон позволит вам совершать звонки, обмениваться SMS, а также пользоваться камерой, однако в нем нет главной функциональности современных мобильных устройств — он лишен возможности выходить в сеть Интернет. Да, в смартфоне нет модулей Wi-Fi, 4G и 3G.

Для учеников предусмотрены несколько полезных приложений, например, словарь, но все они работают без доступа к интернету. Samsung заявила, что все студенты колледжей, которые купят Galaxy J2 Pro до конца июня, получат назад свои 185 долларов при условии покупки смартфонов серий Galaxy S и Galaxy A. Что касается характеристик, но они практически полностью соответствуют устройству, описанному по ссылке в первом абзаце, вот только объем оперативной памяти уменьшили с 1,5 до 1 ГБ.