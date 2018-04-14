«Ни один ребенок не удерет»: Помощнику Лукашенко показали детсад с необычным забором 5 14.04.2018, 15:17

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Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Детский сад построили более чем за 2,5 миллиона долларов.

На следующей неделе в Сухарево заработает новый детский сад, который сегодня показали помощнику Лукашенко Владимиру Карпяку. Tut.by тоже посмотрел на садик за более чем 2,5 миллиона долларов и узнал о его особенностях. Зачем тут построили забор в виде крепости?

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Ясли-сад № 87 находится на улице Ширмы, 5. Его построил стройтрест № 4 по заказу УКСа Фрунзенского района. Работы начались в марте прошлого года и вместе с проектом потянули примерно на 5,3 миллиона рублей.

Это типовой детский сад на 150 мест, но есть тут и некоторые отличия. Например, заметный со стороны дороги забор, напоминающий крепость. Но его главная функция — вовсе не эстетическая. Это шумозащитный экран, который связали с теневым навесом.

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

На забор первым делом обратил внимание и пришедший на открытие сада помощник Лукашенко, главный инспектор по Минску Владимир Карпяк.

Слева направо: председатель Мингорсовета Василий Панасюк, заведующая садом Любовь Терещенко, помощник президента, главный инспектор по Минску Владимир Карпяк.

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

«Не удерет ни один ребенок!», — сказал чиновник.