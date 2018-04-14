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В центре Гродно нашли самый крупный клад за последние годы

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  • 14.04.2018, 15:35
Фото: grodnonews.by

Всего клад содержит 70 предметов.

Обнаружили клад во время строительных работ на здании во 2-м Трудовом переулке в областном центре. Это бывшие территории еврейского гетто. Эксперты полагают, что находка может относиться ко временам Второй мировой войны, пишет «Гродненская правда».

– Нам позвонили работники, проводившие строительные работы в историческом здании по улице Трудовой,2, и сообщили, что обнаружили старинные монеты, золотые кольца, обрывки документов и другие личные вещи. Предположительно, они принадлежали еврейской семье, – рассказала главный хранитель кладов Гродненского историко-археологического музея Елена Жарина. – Можно предварительно предположить, что этот клад будет признан историко-культурной ценностью. 

Сейчас специалисты исследуют находку. Всего клад содержит 70 предметов. Среди них разноцветные камни – предположительно ювелирные, несколько небольших слитков золота и 23 монеты. Тоже золотые с изображением российского императора Николая II. Изучать гродненское сокровище эксперты намерены в последующие недели.

СПРАВКА

За всю официальную историю нахождения кладов в Гродно обнаружили 23 подобные ценные находки.  Последние сокровища были найдены в феврале 2016 года на улице Антонова. Нынешний клад стал 24 по счету в Гродно.


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