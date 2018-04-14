Ставки по рублевым депозитам населения в марте резко выросли 14.04.2018, 15:45

Рост объясняется возникновением дефицита рублевых ресурсов в банковской системе.

По данным Национального банка РБ, в марте 2018 года средние ставки по новым депозитам физических лиц, номинированным в белорусских рублях, значительно увеличились по сравнению с февралем, тогда как средние ставки по новым рублевым кредитам населению не изменились, пишет select.by.

Данный рост объясняется возникновением некоторого дефицита рублевых ресурсов в банковской системе. Средняя ставка по новым депозитам населения на срок до 1 года увеличилась до 7,4% годовых с 6,8% в феврале. А аналогичная ставка по депозитам на срок свыше года выросла до 11,3% с 10,8%. Рост данных ставок наблюдается с начала текущего года, причем в марте по депозитам на срок до 1 года темпы роста даже ускорились.

Продолжился в марте и рост ставок и по новым рублевым депозитам юридических лиц. Средняя ставка по вкладам предприятий на срок до 1 года в марте выросла до 6,8% годовых с 6,7% в феврале. А средняя ставка по долгосрочным депозитам поднялась до 7,2% с 6,6%. Несмотря на увеличение, данные ставки остались намного ниже процентов по депозитам физических лиц.

При этом ставки по новым рублевым кредитам населению в марте замерли после небольшого роста в феврале. А именно, средняя ставка по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года составила 9,7% годовых, а ставка на срок свыше 1 года — 11,6%.

Ставки по новым кредитам предприятиям в марте даже снизились. В частности, средняя ставка по новым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года опустилась до 11,5% годовых с 11,6% в феврале. А аналогичная ставка по вкладам на срок свыше года опустилась до 10,3% с 10,6%. Данное снижение объясняется, по-видимому, опасениями государственных банков в отношении того, что президент не одобрит повышение ими ставок для экономики.

Чем бы это ни вызывалось, в марте произошло серьезное сокращение разницы между ставками по новым рублевым кредитам и депозитам, что должно привести к сокращению прибыли, получаемой банками РБ. Это приведет к снижению их рентабельности, которая и так находится на довольно низком (в среднем) уровне.