Андрея Стрижака третий раз подряд задержали на границе 14.04.2018, 15:56

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Активиста профсоюза РЭП cнова досматривали на границе.

Зампредседателя профкома Гомеля Андрея Стрижака 14 апреля задержали при пересечении литовско-белорусской границы для углубленного и личного досмотра: третий раз подряд. Профсоюзный активист возвращался из Швеции, где участвовал во всемирной конференции правозащитников Defender's days, пишет praca-by.info.

Теория вероятности, вместе с народной мудростью, утверждают, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Но законы и математики, и физики, и здравого смысла, не говоря уже о законодательстве Беларуси, не действуют, когда государственную границу пересекают члены независимого профсоюза РЭП.

Сотрудники белорусской таможни ссылаются на Таможенный кодекс ЕврАзЭС и некую "систему оценки рисков", согласно которой могут совершать углубленный досмотр произвольно выбранного пассажира. Однако такими пассажирами с марта этого года постоянно, то есть при каждом пересечении границы, становятся активисты профсоюза РЭП: 7 марта с поезда сняли заместителя председателя Зинаиду Михнюк и координатора молодежной сети Анну Дусь; 13 марта задержали зампредпрофкома Гомеля Андрея Стрижака и редактора профсоюзного сайта Евгению Стрижак; их же повторно задержали 23 марта.

Так называемое "снятие с поезда" давно практикуется в отношении членов независимого профсоюза РЭП: правовой инспектор Леонид Судаленко несколько месяцев подряд не мог пересечь границу без углубленного досмотра (в одном из случаев юриста буквально выносили из поезда на руках несколько сотрудников таможни); Геннадий Федынич неоднократно подвергался данной процедуре; Андрея Стрижака задержали в Молодечно весной прошлого года; другие члены профсоюза также бывали в подобной ситуации.