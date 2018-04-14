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Может Путина отправить президентом Сирии?

  • 14.04.2018, 16:04

Главу Кремля Россия не волнует.

Известный российский экономист и общественный деятель Владимир Милов прокомментировал в своем («Фейсбуке» https://www.facebook.com/milov.vladimir) решение России созвать экстренное заседание Совбеза ООН:

«А не хочет Путин созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в России, где кризис на кризисе и выхода не видно? Или ему Россия совсем неинтересна уже, только Сирия? Может его президентом в Сирию отправить вместо Асада?», - написал Владимир Милов.


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