Что строить изволим? 12 Александр Обухович

14.04.2018, 16:22

1,464

Без масштабных инвестиций падение уровня жизни населения будет продолжаться.

Как на прошедших в России выборах, так и в дискуссиях в Беларуси все политики всячески уклоняются от обсуждения принципиальных вопросов экономической политики: необходимость структурных реформ, недостаток капитала в реальном секторе и отсутствие в наших странах достаточных для его развития накоплений. Без масштабных инвестиций падение уровня жизни населения будет продолжаться и в России, и в Беларуси.

Мало-помалу признание необходимости структурных реформ как условия реиндустриализации себе дорогу в России прокладывает. Дебаты вызывают лишь содержание и формы проведения таких реформ. В Беларуси и того нет: бал правит «белорусская модель» с ее ставкой на модернизацию существующих производств. Хотя весь мировой опыт свидетельствует: модернизация до современного уровня требует либо полного переформатирования производства (как в Германии), либо строительства новых производств «с нуля» (как в США). Однако без страновой стратегии выработки той модели экономики, к которой необходимо прийти в результате этих реформ, даже программу таких реформ выработать невозможно.

Совершенно недостаточно придумать модель: ее жизнеспособность определит не только место Беларуси в мировом разделении труда, которое предстоит занять в жесткой борьбе с конкурентами, но и давление конкурентов, и наша способность мобилизовать необходимые для ее реализации ресурсы. Это и человеческий капитал, и наличие необходимых компетенций, и финансовый капитал, и доступность необходимого современного оборудования. И по всем этим направлениям у нас имеются проблемы.

Мы привыкли гордиться качеством нашего человеческого капитала. Однако сегодня, как вследствие снижения качества образования, и среднего, и высшего технического, так и вследствие массовой трудовой миграции, в экономике большие проблемы с качеством среднего и низшего уровня инженерно-технических кадров. Пока высшее звено еще укомплектовать можно, но ниже - сплошные проблемы. Да и у имеющихся кадров навыков работы в современных структурах почти нет, обучиться было негде. Вот и складывается ситуация, когда в России при уровне безработицы в 5-6% дефицит квалифицированных кадров, по словам премьера Дмитрия Медведева, составляет 10 млн. человек.

Ситуацию несколько смягчает прогресс: потребность современных производств не только в рабочих, но и в ИТР существенно меньше. Но, с другой стороны, и требования к их обучению повыше.

Есть проблемы и с доступностью современного оборудования. Западные фирмы с удовольствием продают, и с большими скидками, уже самортизированное оборудование. При сроках амортизации 5-7 лет выглядит оно как новое, но добиться на нем конкурентоспособности продукции уже проблематично. Отставание многих наших предприятий велико, и даже такое оборудование может оказаться эффективным. Какое-то время. Но недолго. А некоторые виды современного оборудования Запад в постсоветские страны просто не продает: урок Китая усвоен.

К тому же Запад часто использует «латиноамериканскую схему»: крупные фирмы выносят на аутсорсинг устаревающие производства, распродают это оборудование и одновременно готовят эти производства на новой технической базе. По их готовности заказы на аутсорсинг исчезают, вынесенные производства провисают без сбыта.

Однако самые крупные проблемы связаны с недостатком у всех постсоветских стран капитала.

С распадом СССР объемы производства рухнули по всем постсоветским странам не только вследствие распада хозяйственных связей. Мы до сих пор толком не знаем, какую долю ВВП СССР занимал ВПК. Знаем, что большую. И в Беларуси тоже. В одночасье люди - на улицу, оборудование - в простой. Запустить в хозяйственный оборот эту массу оборудования была сложнейшая инженерная задача. СССР в рамках конверсии с ней не справился. Постсоветские страны - тем более.

На 1 января 1989г. капитал белорусских предприятий составлял около $150 млрд. К концу века какой был - бог весть. На балансах числилось оборудование, которое не работало и уже предельно устарело, амортизация не начислялась, моральный износ не учитывался. Исходя из уровня ВВП к 2009г., когда мощности, видимо, работали по максимуму, - не более $60 млрд. Все остальное считать основными фондами мог разве что Белстат, который утверждает, что их и сегодня около $120 млрд. В действительности - хорошо если на $40 млрд. Потому и составляют такую большую долю в нашем ВВП доходы от спекуляций нефтью и калием.

Для того чтобы вывести ВВП на уровень $100 млрд. (а здесь президент прав - это необходимо, чтобы вывести доходы населения на уровень соседей), необходимо инвестировать не менее $100 млрд. Инвестировать в капитал предприятий, а не в жилье и дороги, которые прибыль не приносят. От $10 до $20 млрд. ежегодно. От половины фонда зарплат по стране.

И здесь два вопроса. Во-первых, таких накоплений нет. И у нас, и в России стоит дилемма: собрать за счет снижения уровня жизни населения ресурсы для инвестирования и попытаться выбраться на траекторию развития или поддерживать уровень жизни, смиряясь с постепенной деградацией экономики с перспективой необратимого снижения уровня жизни населения в самом ближайшем будущем.

Во-вторых, нет проектов для инвестирования. У нас что ни инвестиционный проект, то провал. Цемент, молоко, деревообработка, трубы, далее - везде. Если и соберем деньги - вкладывать их некуда. К тому же уровень коррупции и у нас, и в России не позволяет быть уверенным, что деньги, собранные с населения (а других источников, кроме фантастических, нет), не будут распилены чиновниками.

Но нет надежд и на частный капитал. Наш, белорусский, слабосилен, столько ему не потянуть. Иностранный в таких объемах в Беларусь точно не пойдет. Кредитов пока хватает только на поддержание расходов на госаппарат, экономике там почти ничего не достается.

Нам позарез нужна страновая стратегия. Определить, что за страну мы строим. За счет каких ресурсов. Какими инструментами. И не с целью пропаганды, а максимально реалистично. Но пока и признаков всего этого наша власть не демонстрирует.

Александр Обухович, «БелГазета»