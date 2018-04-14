Вице-спикер Госдумы РФ предложил вместо лекарств из США пить боярышник 11 14.04.2018, 16:43

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В России обсуждают «контрсанкции» против США.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил оппоненту пить настойку боярышника и заваривать кору дуба вместо лекарств из США и других стран, которые могут оказаться под российскими ответными санкциями, пишет "Настоящее Время".

В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" политик Борис Надеждин посетовал, что предлагаемые меры могут ударить по десяткам миллионов российских граждан. Фрагмент диалога целиком:

Борис Надеждин: Проблема в том, что этот закон реально создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Чистая правда! Петр Толстой: Каким же образом?

Надеждин: Вот две только вещи. Первая: лекарства, о которых вы сказали. Понимаете, какая история: я вот уже пожилой человек, пью лекарства разные, да...

Толстой: Мы все не без греха...

Надеждин: К сожалению жизнь устроена так, что эти лекарства сделаны в странах вероятного противника. В основном – Германия, японское сейчас от давления...

Толстой: А вы выплевывайте, вы выплевывайте... [аплодисменты]

Надеждин: Вот вы смеетесь, да, а я хорошо помню, что когда мне первый раз поставили диагноз "гипертония" в советское время...

Толстой: Кору дуба заваривайте!

Надеждин: ...вы знаете, что мне прописали? Боярышник!

Толстой: Боярышник! Вот, боярышник!

Надеждин: Боярышник. Нормальный ответ...

Ведущая Ольга Скабеева: Ну это же не разговор! Ну надо же как-то лечиться!

<...> Толстой: А какие вы пьете американские, вы не сказали, потому что я тоже не очень здоров. А?

Надеждин: Не-не-не-не, смотрите. Я специально посмотрел, что я пью...

Толстой: Именно американские. Вас то как затронет, Борис Борисович? Ну ответьте, какие американские таблетки вы пьете! Скажите нам!

Надеждин: Очень просто. Я пью таблетки... Я не хочу рекламу в эфире называть, произведенные в тех самых странах, что поддержали санкции - во Франции, в Швейцарии. Novartis...

Толстой: Я вам говорю – боярышник, а эти – сплевывайте! Дискуссия продолжилась обсуждением других санкционных контрмер, которые, по мнению гостей студии, могут ударить по российским гражданам. В пятницу 13 апреля Госдума представила законопроект об ответе на американские санкции.