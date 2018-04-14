Под Минском растят сверчков, чтобы продавать их за миллионы долларов 3 14.04.2018, 16:36

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Как работает первая в Беларуси ферма по разведению насекомых.

Продукт, который получают из сверчков, - протеиновая мука для фитнес-питания. В Европе и США ее уже давно используют даже для изготовления хлеба и сладких батончиков, сообщает «Радыё Свабода».

Для Беларуси сверчки - пока непривычная пища, но предприниматель Сергей Макаров, который создал и планирует значительно расширять первую в стране ферму по разведению насекомых, готов это изменить.